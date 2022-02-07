Полиция начала поиски живодера из Бурятии, расстрелявшего кота и собаку из арбалета

Правоохранительные органы Бурятии и Иркутска ведут проверку по факту появления живодера, пронзившего кота и собаку арбалетными стрелами. Такое заявление сделали в местной полиции.

Жители микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ обнаружили бегавшую по поселку собаку со стрелой в голове. Животное в экстренном порядке доставили в больницу и прооперировали. После оказания необходимой медицинской помощи четверолапого оставили в приюте. Бурятская полиция начала проверку по факту издевательств над животными.

Аналогичный инцидент произошел под Ангарском в Иркутской области. Неизвестный пронзил домашнего кота Барсика двумя арбалетными стрелами. Одна из них вошла ему в лоб, а другая — пронзила шею. Медикам удалось спасти покалеченное животное. К поискам живодера, по данным РИА «Новости», подключили уголовный розыск.