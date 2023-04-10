Происшествия 10 апреля 2023, 18:09 Полиция начала поиски виновника смертельной аварии в Свердловской области

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Под Нижним Тагилом водитель Lada Priora спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель Lada Priora ехал по трассе и начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра. Своими действиями он вынудил Renault Logan выехать на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с Kia Spectra. В результате аварии пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку. Водителя Kia Spectra, 72-летнего мужчины, не удалось спасти, он скончался в больнице.

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«В настоящее время Госавтоинспекция проводит розыскные мероприятия по данному факту», — сказали в ГИБДД.

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