Полиция начала поиски велосипедиста из Челябинска, сбившего двухлетнего ребенка

В Челябинске сотрудники полиции начали поиски велосипедиста, который сбил двухлетнего мальчика вечером 20 июля. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на местное ГИБДД.

Злоумышленник направлялся по улице Кирова. В какой-то момент он наехал на ребенка, а после скрылся с места происшествия.

Судя по фото с камер видеонаблюдения, рост мужчины составляет примерно 170-180 сантиметров, возраст — около 30 лет, внешность славянская.