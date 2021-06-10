Полиция начала поиски мужчины, устроившего стрельбу в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону установили личность мужчины, который 9 июня расстрелял авто на Пушкинской. Однако его самого задержать не получилось.

Как сообщил сайт rostovgazeta.ru, в центре Ростова-на-Дону мужчина в возрасте 37 лет устроил стрельбу, пишет Telegram-канал Don Mash.

Вечером в среду недалеко от дома № 94 по улице Пушкинской двое мужчин начали конфликтовать. В результате ссоры один начал стрелять по автомобилю с сидевшим в нем оппонентом.

33-летнего пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением в ногу. Ему быстро сделали операцию, состояние оценивают как стабильное.

Стрелка пока не нашли, правоохранители продолжают поиски.