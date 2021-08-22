Полиция начала поиск участников массовой драки в Нижнекамске

Обстоятельства массовой драки в одном из дворов Нижнекамска выясняют сотрудники полиции Татарстана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что врукопашную сошлись местные жители и приезжие из другого региона рабочие-вахтовики. Драка произошла вечером в минувшую субботу, 21 августа.

В пресс-службе МВД рассказали, что дежурный получил сообщение о беспорядках напротив дома номер 8 по улице Рифката Гайнуллина.

«Прибывшие на место сотрудники установили, что произошла потасовка, в которой участвовали около 10 человек», — сообщили в ведомстве.

В полицию никто из пострадавших не обращался. Личности участников конфликта установят в ходе оперативно-разыскных мероприятий.