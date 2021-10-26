Полиция начала масштабные рейды против мигрантов в Новой Москве

Сотрудники полиции вышли с рейдами для поиска нелегальных мигрантов в поселении Сосенское и деревне Прокшино в Новой Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтвердил корреспондент Lenta.ru.

По словам собеседника агентства, правоохранители обходят район около жилищного комплекса «Испанские кварталы» и населенные пункты, которые находятся рядом. Источник ТАСС отметил, что рейд против нелегальных мигрантов связан с жалобами жителей, которые участились в последнее время.

Корреспондент Lenta.ru уточнил, что полицейские останавливают машины с водителями неславянской внешности, проверяют документы у пешеходов на улице.

Накануне стало известно, что жители Сосенского начали объединяться в отряды самообороны из-за участившихся нападений мигрантов. За последние полтора месяца в районе произошло одно изнасилование и еще две попытки нападения на женщин. Местные мужчины начали провожать родных девушек и женщин от метро до дома.

Приезжие в основном работают на оптовом продовольственном рынке «Фуд Сити», строительном рынке «Славянский базар». Кроме того, через Сосенское иностранцы ездят в Единый миграционный центр в Сахарово. Остановки общественного транспорта расположены рядом со станциями метро «Прокшино» и «Лесопарковая». В этом году на этих станциях столичной подземки указатели перевели на узбекский и таджикский языки.