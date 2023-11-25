Происшествия 25 ноября 2023, 21:11 Полиция начала искать участников драки в московском метро по видео из соцсетей РИА «Новости»: полиция приступила к поиску участников драки в московском метро РИА «Новости»

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Полиция разыскивает пассажиров московского метрополитена, которые устроили драку в одном из вагонов поезда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД столицы.

По информации полицейских, видео, на котором два человека дерутся в поезде столичного метро, распространилось в социальных сетях. Нарушителей попытались разнять другие пассажиры.

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«Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку», — сообщили в столичной полиции.

Ранее стало известно, что беременная женщина попала в больницу в результате конфликта в общественном транспорте Екатеринбурга. В трамвае на будущую мать набросилась другая пассажирка и ударила беременную в живот. Причина конфликта между женщинами неизвестна. Водитель остановил трамвай и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую для дополнительного осмотра и оказания необходимой помощи. На место происшествия также приехала полиция.