Полиция начала искать мужчину, который убил прирученную нутрию на пляже в Сочи

Правоохранительные органы начали проверку после убийства нутрии на пляже «Ривьера» в Сочи. Они разыскивают мужчину, который забил прирученное животное палкой.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарском краю.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка. Зафиксировали факт, который указан на видео, проверка проводится по нему. Мужчину разыскивают», — рассказал собеседник.

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина в форме охранника до смерти забил палкой нутрию. По словам очевидцев, это произошло днем 14 января. Посетители пляжа пытались его остановить, однако было поздно — зверек скончался от полученных травм.

По словам местных жителей, нутрия была практически ручной. Она долгое время обитала на реке и уже несколько лет выходила к посетителям пляжа. Люди подкармливали грызуна и фотографировались с ним.

По какой причине мужчина решил убить нутрию, пока неясно.