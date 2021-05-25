Полиция Москвы установила личность владельца машины с оружием

Личность владельца машины с оружием, оставленной в 1-м Добрынинском переулке в центре Москвы, установили. Сейчас идут его поиски. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве пояснили, что сообщение о похожих на огнестрельное оружие предметах в припаркованном автомобиле поступило от граждан. Прибывшие на место сотрудники полиции предметы изъяли и направили на исследование.

Сейчас правоохранители разыскивают владельца автомобиля. Личность его известна.



В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что оружие нашли в черном автомобиле Nissan. У машины открыт капот, багажник. В задней пассажирской двери выбито стекло. На месте дежурят сотрудники полиции

Источник «360» сообщил, что внутри салона автомобиля нашли ружье, автомат и мешок патронов. Собеседник уточнил, что все оружие охолощенное и опасности не представляет.