Полиция Магнитогорска открыла огонь по автомобилю с пьяным водителем

«Злоумышленник проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно грубо нарушал правила движения, подвергая опасности жизнь и здоровье людей. После предупредительного выстрела в воздух инспектор ДПС произвел прицельные выстрелы по колесам», — заявила пресс-служба.

Известно, что машиной управлял местный житель в возрасте 30 лет. Ранее его лишили прав за езду в алкогольном опьянении. Мужчину приговорили к исправительным работам.

В настоящее время сотрудники решают вопрос о мере пресечения и возбуждении уголовного дела. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.