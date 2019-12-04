Полиция Магнитогорска открыла огонь по автомобилю с пьяным водителем
Сотрудники полиции Магнитогорска открыли огонь по автомобилю BMW 320, которым управлял пьяный водитель без прав. Об этом сообщил сайт Urа.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
«Злоумышленник проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно грубо нарушал правила движения, подвергая опасности жизнь и здоровье людей. После предупредительного выстрела в воздух инспектор ДПС произвел прицельные выстрелы по колесам», — заявила пресс-служба.
Известно, что машиной управлял местный житель в возрасте 30 лет. Ранее его лишили прав за езду в алкогольном опьянении. Мужчину приговорили к исправительным работам.
В настоящее время сотрудники решают вопрос о мере пресечения и возбуждении уголовного дела. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.