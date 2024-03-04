04 марта 2024, 13:39
Полиция Ленобласти задержала возможного виновника смертельного ДТП на Дороге Жизни
В Ленинградской области правоохранители задержали возможного виновника ДТП, которое произошло накануне на Дороге Жизни. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Ранее на дороге водитель автомобиля Kia врезался в ограждение. В результате аварии мужчина погиб на месте. Однако полиция выяснила, что участником аварии стала еще одна машина. Водитель такси мог подрезать иномарку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ленинградская область
ДТП
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