Происшествия 18 марта 2024, 13:23 Полиция Ленобласти применила оружие во время задержания пьяного водителя

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В Ленинградской области правоохранителям пришлось применить оружие для задержания пьяного водителя, который пытался скрыться от погони. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Случай произошел в выходные в поселке Саперное Приозерского района. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не захотел останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Во время погони стражи порядка применили табельное оружие по колесам.

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Водителем ВАЗа оказался 18-летний житель Челябинской области. Нарушителя доставили в отдел полиции после медицинского освидетельствования.