Происшествия 22 августа 2023, 15:14 Полиция Курганской области задержала женщину, которая украла у соседки украшения и сдала их в ломбард

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В Курганской области правоохранители задержали местную жительницу, которая украла у соседки ювелирные украшения и часть из них сдала в ломбард. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт Лебяжьевского районного суда.

Подозреваемая воспользовалась моментом, когда ее знакомая вышла из дома, нашла украшения и присвоила их. Затем она отнесла часть драгоценностей в ломбард, а другую часть оставила дома.

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На данный момент злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.