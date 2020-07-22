Полиция Курганской области задержала членов ОПГ, подозреваемых в убийствах

Полиция Курганской области задержала членов банды Дмитрия Романова, которая действовала в регионе с 2006 по 2016 годы. Они подозреваются в убийствах и похищениях.

«Члены банды обвиняются в совершении серии особо тяжких преступлений: пять убийств, одно покушение на убийство, сопряженные с похищениями людей», — уточнили в местном следственном управлении СК РФ.

Помимо прочего, группу людей обвиняют в разбойных нападениях, вымогательствах, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и угонах машин, пишет сайт Ura.ru.

Романов создал банду в 2006 году. В нее вошли его приятели, среди которых Александр Афанасьев и Кирилл Ермолаев. С Афанасьевым организатор ОПГ познакомился в тюрьме. Злоумышленники нападали на предпринимателей и богатых граждан. Романова, Ермолаева и Афанасьева задержали в 2016 году за угон дорогих автомобилей.