Полиция Кубани выстрелами остановила угнанный автомобиль

По информации издания, на выезде из города полиция обнаружила автомобиль ВАЗ-21074, который находился в розыске. Однако на требование сотрудников остановится водитель не отреагировал и попытался уехать. Полицейские начали погоню за нарушителем, во время которой угонщик несколько раз выехал на встречную полосу.

Инспектор дорожно-патрульной службы выстрелил в воздух, чтобы предупредить водителя. Затем несколько выстрелов пришлось сделать по колесам угнанного автомобиля. Только так машину удалось остановить.

Выяснилось, что за рулем находился житель Лабинского района 28 лет. В месте с ним в автомобиле ехали еще два пассажира в возрасте 27 и 32 лет. Нарушители сопротивлялись при задержании.

Девушку-пассажира угнанной машины госпитализировали в городскую больницу с небольшими ранениями.

На водителя составили административные материалы по статьям «Невыполнение требования об остановке автомобиля» и «Неповиновение законному распоряжению полицейского».

После задержания стало известно, что ВАЗ-21074 угнали из гаража жителя станицы Зассовской. По факту угона возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому водителю грозит до пяти лет лишения свободы.