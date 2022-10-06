Полиция Краснодара задержала квартирного вора | 360°

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Полиция Краснодара задержала квартирного вора

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В Краснодаре полицейские задержали 40-летнего приезжего из Омска, который совершил серию краж на общую сумму в 900 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина заезжал в съемные квартиры на несколько суток, а затем выносит из них мебель и бытовую технику. Таким образом, злоумышленнику удалось обворовать девять квартир.

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Полиция вышла на след преступника, после того несколько владельцев квартир подали жалобу на мужчину. По факту краж заведено уголовное дело. Материалы передали в суд.

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