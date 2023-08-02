Происшествия 02 августа 2023, 10:01 Полиция Кишинева задержала водителя, врезавшегося в ворота российского посольства Полиция Молдавии нашла водителя Mercedes, протаранившего посольство РФ в Кишиневе Википедия

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Правоохранители Кишинева задержали водителя Mercedes, который протаранил ворота посольства России и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального инспектората полиции Молдавии.

Сегодня утром в столичную полицию поступил вызов об аварии, в результате которой машина врезалась в здание. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что виновник происшествия скрылся. Позже установили, что он направился в Страшены.

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«Когда полиция определила местонахождения автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля», — указали в ведомстве.

Однако нарушителя задержали. Полицейские начали выяснять детали произошедшего.

Ранее украинские дипломаты устроили аварию в центре Вены. Они врезались в немецких туристов на большой скорости, а потом пытались скрыться с места происшествия.