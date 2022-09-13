Полиция Кировской области обнаружила в лесу пенсионера после 10-дневных поисков | 360°

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Полиция Кировской области обнаружила в лесу пенсионера после 10-дневных поисков

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В Кировской области полиции удалось найти 64-летнего жителя Оричевского района, который 10 дней назад потерялся в лесу. Об этом написал сайт Newsler.ru.

Как уточнили в УМВД России по области, мужчина был сильно истощен и чувствовал себя плохо. После обнаружения его сразу же отвезли в больницу, сообщило ИА Nation News.

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Сестра пострадавшего рассказала полицейским, что мужчина совсем недавно перенес тяжелое заболевание. Из-за этого он плохо ориентировался по местности.

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