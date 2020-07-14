14 июля 2020, 17:27
Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых в терроризме
Сотрудники правоохранительных органов в испанской Каталонии задержали двоих подозреваемых в терроризме. Информацию об этом опубликовали в Twitter-аккаунте полиции.
Уточняется, что представители правопорядка произвели операцию в Барселоне. Задержанные являются гражданами Алжира. По информации полицейских, подозреваемые готовились совершить теракт, сообщил сайт «Политика сегодня».
В последнее время в Испании участились случаи задержания членов террористических организаций. В связи с этим в стране ввели четвертый уровень террористической угрозы из пяти существующих.