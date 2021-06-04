Полиция Карелии начала поиски свидетелей смертельного ДТП

В Карелии полиция просит помочь в установлении деталей ДТП, в результате которого погибли две женщины.

Как сообщил сайт karelinform.ru, 30 мая в районе Костомукши столкнулись джип Mitsubishi Pajero Sport и лесовоз Volvo.

Женщина-водитель и пассажир джипа получили смертельные травмы. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализированы мужчина и ребенок.

Сейчас устанавливаются детали трагедии. Как говорят полицейские, большое значение могут иметь записи видеорегистраторов.