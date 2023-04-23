Происшествия 23 апреля 2023, 21:03 Полиция Карачаево-Черкесии объявила в розыск подозреваемого в убийстве двух братьев Полицейские МОМВД России «Карачаевский» разыскивают подозреваемого в убийстве двух братьев РИА «Новости»

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Правоохранители Карачаево-Черкесии разыскивают подозреваемого в убийстве двух братьев в ауле Верхняя Теберда. Тела двух человек с огнестрельными ранениями нашли около моста, сообщили в Telegram-канале МВД России по КЧР.

«Сегодня в 15:00 возле подвесного моста в ауле Верхняя Теберда были обнаружены тела двух братьев с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, к убийству причастен родственник погибших. Мотивом преступления явился имущественный конфликт», — сказано в сообщении ведомства.

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Полицейские совместно со следователями СУ СК работают на месте обнаружения тел. Специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и выявления лиц, причастных к совершению преступления.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».