Полиция изъяла в Москве 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет

Правоохранители изъяли в Москве 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет. Полиция задержала шесть человек, в том числе трех иностранцев, по подозрению в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники организовали международный канал поставки крупных партий немаркированных электронных сигарет в столицу. Их ввозили под видом мелких бытовых приборов из Восточной Азии по поддельным документам и сертификатам качества, а затем поставляли в торговые предприятия. В результате опасные электронные сигареты поступали в интернет-магазины.

«Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в местах жительства участников группы и в используемых ими офисных и складских помещениях проведены обыски. Изъято более 150 тысяч электронных сигарет», — сообщила Ирина Волк.

Экспертное исследование показало, что содержание никотина в этой продукции значительно выше, чем написано на упаковке. Это представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

При обысках у задержанных также нашли более 600 миллионов рублей наличными, иностранную валюту, бухгалтерскую документацию и другие «предметы, имеющие доказательственное значение».

Силовики возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкция — до шести лет лишения свободы.