Происшествия 04 декабря 2023, 16:25 Полиция изъяла у москвича пистолет и более 500 патронов Полиция задержала в Москве мужчину, хранившего пистолет и 558 патронов РИА «Новости»

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Московские оперативники задержали по месту жительства на улице Маршала Голованова мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли у него пистолет и 558 патронов. Найденные предметы незамедлительно направили на исследование в ЭКЦ УВД по ЮВАО.

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Согласно заключению, у мужчины было 207 патронов калибра 7,62 миллиметра и 351 патрон калибра 5,6 миллиметра. Обнаруженный пистолет — иностранное нарезное ручное короткоствольное огнестрельное оружие 22 калибра. Все конфискованное оказалось пригодно для боевых выстрелов.

В результате произошедшего возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

«В настоящее время фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — подчеркнули в ведомстве.

В конце ноября третьеклассник принес в школу в Москве боевую гранату. Отец мальчика рассказал, что ребенок нашел ее во время прогулки по лесу. К делу привлекли полицию.