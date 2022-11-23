Происшествия 23 ноября 2022, 16:36 Полиция и волонтеры начали поиски пропавшей в Волгограде женщины с четырьмя фамилиями

Читать 360tv в

Жительница Волгограда пропала неделю назад. Известно, что ее знают под четырьмя разными фамилиями, сообщило издание «Новости Волгограда».

Происшествие случилось 17 ноября. С тех пор женщина не выходила на связь. Полиция и волонтеры «Лиза Алерт» ищут ее.

Реклама

Уточняется, что рост пропавшей — 160 сантиметров. У нее обычное телосложение, светлые волосы с мелированием и серо-зеленые глаза. Всех, кто видел женщину или что-то знает о ее местонахождении, попросили обратиться в правоохранительные органы.

Реклама