Происшествия 20 августа 2023, 22:20 Полиция и волонтеры начали искать пропавшую девятилетнюю девочку в Анапе «Лиза Алерт»: в Анапе пропала девятилетняя девочка РИА «Новости»

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В Анапе бесследно пропала девятилетняя девочка. В субботу, 19 августа, она ушла гулять и не вернулась домой. Информация об исчезновении ребенка появилась на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

К поискам девочки приступила полиция и волонтеры.

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Поисковики сообщили приметы ребенка: рост около 125 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в яркий желтом сарафан и сиреневые шлепанцы.

Всех, у кого есть информация о местонахождении ребенка, попросили сообщить в полицию или на горячую линию «Лизы Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.

Ранее в пятницу стало известно, что пропавшего в Краснодаре мальчика нашли живым через три дня поисков. Восьмилетний ребенок пропал 17 августа, а 20 августа его обнаружили.