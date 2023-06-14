Происшествия

14 июня 2023, 14:04

Полиция и сотрудники спецназа задержали двух гаражных воров в Перми

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В Перми полицейские при помощи сотрудников спецназа задержали двух мужчин, которые подозреваются в серийных кражах гаражей. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

По информации ведомства, мужчины проникали в гаражи с помощью подбора ключей и похищали ценные вещи.

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Задержанных подозревают как минимум в 15 кражах. Расследование дела продолжается.

Пермский край

Кражи

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