19 декабря 2023, 19:34
Полиция и скорая устроили гонки в центре Екатеринбурга
Полицейские Екатеринбурга погнались за водителем скорой помощи
В Екатеринбурге машина ГИБДД погналась за каретой скорой помощи. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на очевидца.
На предоставленном им видео, которое сняли сами полицейские, правоохранители преследовали машину с медиками в центре города.
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«Гоняем скорую помощь. Идем по [улице] Куйбышева, подходим к [улице] Белинского», — уточнил автор видео.
В кадр попала еще одна машина ДПС. Чем именно закончилась погоня и почему ее начали, неизвестно. На видео скорая просто оторвалась от полицейских, после этого съемку прервали.
В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу изданию заявили, что данных о происшествии у них нет.
В начале декабря белгородским полицейским пришлось догонять пьяного водителя, который проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.
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