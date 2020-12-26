Полиция и МЧС опровергли сообщения о взрыве в центре Москвы

СМИ сообщили о взрыве возле Театра кукол имени Образцова на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы. Столичные полицейские не получали никакой информации о происшествии. Проверка МЧС показала, что взрыва не было.

«В полицию подобных заявлений не поступало, телефонограмм из учреждений не было. На место выезжали сотрудники полиции, которые не нашли подтверждений данной информации. Пострадавших нет. Тем не менее проводится проверка», — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

В МЧС также опровергли информацию о взрыве возле театра. Спасатели провели проверку.

Ранее некоторые сайты и Telegram-каналы сообщили, что неизвестный пытался подложить взрывпакет под одну из машин на Садовой-Самотечной улице. После того как его застукали очевидцы, он якобы бросил его к зданию театра, убежал и устроил взрыв дистанционно.