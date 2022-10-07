Полиция Хабаровского края арестовала преступника, который находился в федеральном розыске | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 15:00 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Хабаровского края арестовала преступника, который находился в федеральном розыске

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Полиция Хабаровского края задержала опасного преступника-рецидивиста, который прятался в одном из поселков Ванинского района. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.

По данным правоохранителей, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. В последний раз он должен был отбывать наказание в колонии города Юности, однако в июле этого года совершил побег. Мужчину объявили в федеральный розыск.

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Помочь следствию помогли жители поселка, у которых мужчина начал вызывать подозрения. Они и рассказали полиции о его местонахождении.

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