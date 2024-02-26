Происшествия 26 февраля 2024, 11:33 Полиция Екатеринбурга задержала водителя на угнанной машине

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В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, который передвигался на угнанной машине. Вместе с ним были двое молодых людей. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

Во время осмотра салона машины стражи порядка обнаружили черный пакет с неизвестным веществом.

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Водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Ему выписали штраф, а машину поместили на спецстоянку.