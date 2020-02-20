20 февраля 2020, 15:19
Полиция Екатеринбурга задержала банду подростков-грабителей
Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали пятерых подростков. Злоумышленники нападали на студентов и грабили их. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.
Несовершеннолетние атаковали жертв в Верх-Исетском районе, поэтому полицейским удалось выследить банду и задержать трех участников. В тот момент подростки хотели украсть телефоны у двух студентов третьего курса.
Задержанные злоумышленники выдали двух своих сообщников.
«Двое из них являются первокурсниками одного из колледжей, трое нигде не работают и не учатся. Действия подозреваемых могут квалифицироваться как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы», — пояснили в пресс-группе.