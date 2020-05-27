27 мая 2020, 10:17
Полиция Екатеринбурга разыскивает 12-летнюю девочку
Школьница в возрасте 12 лет решила покататься на роликах с подругой. Мама разрешила дочке погулять, но позже не смогла найти ее. Девочку ищут уже сутки в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт Piter.tv.
Женщина заявила в полицию о пропаже дочери.
По словам обратившейся, она разрешила девочке покататься на роликах с подругой, а сама ушла по делам. Через некоторое время заявительница увидела дома ролики, а дочку найти не смогла. Мобильный телефон ребенка оказался отключен.
В настоящее время сотрудники МВД ведут поиски девочки по всем районам города. Специалисты проверяют камеры видеонаблюдения. В поисках помогают также добровольцы.