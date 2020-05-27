Полиция Екатеринбурга разыскивает 12-летнюю девочку

Женщина заявила в полицию о пропаже дочери.

По словам обратившейся, она разрешила девочке покататься на роликах с подругой, а сама ушла по делам. Через некоторое время заявительница увидела дома ролики, а дочку найти не смогла. Мобильный телефон ребенка оказался отключен.

В настоящее время сотрудники МВД ведут поиски девочки по всем районам города. Специалисты проверяют камеры видеонаблюдения. В поисках помогают также добровольцы.