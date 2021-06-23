Полиция Екатеринбурга арестовала пьяного водителя самоката

Пьяного жителя Екатеринбурга арестовали на 10 суток за езду на электросамокате без прав. Данный вид электросамокатов относится к категории мопедов. Для его вождения необходимы права категории «М». Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

«Остановленный инспекторами ДПС 53-летний гражданин имел внешние признаки опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи», — заявили в пресс-службе.

Следователи отметили, что скорость такого самоката может достигать 40 километров в час. Такие показатели относят это средство передвижения к разряду мопедов. Следователь задержал водителя после того, как увидел траекторию движения самоката.

«Транспортное средство виляло из стороны в сторону», — сообщили в ведомстве.