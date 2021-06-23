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    23 июня 2021, 18:47

    Полиция Екатеринбурга арестовала пьяного водителя самоката

    Арина Бобкова

    Пьяного жителя Екатеринбурга арестовали на 10 суток за езду на электросамокате без прав. Данный вид электросамокатов относится к категории мопедов. Для его вождения необходимы права категории «М». Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

    «Остановленный инспекторами ДПС 53-летний гражданин имел внешние признаки опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи», — заявили в пресс-службе.

    Следователи отметили, что скорость такого самоката может достигать 40 километров в час. Такие показатели относят это средство передвижения к разряду мопедов. Следователь задержал водителя после того, как увидел траекторию движения самоката.

    «Транспортное средство виляло из стороны в сторону», — сообщили в ведомстве.