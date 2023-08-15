Происшествия 15 августа 2023, 22:55 Полиция Челябинской области возбудила уголовное дело после гибели рабочего

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Рабочий погиб от удара током в городе Сатка Челябинской области. Полиция возбудила уголовное дело, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

Утром 12 июля на территории коммерческой организации города Сатки рабочий не убедился в том, что на территории цеха отсутствуют другие сотрудники, а также не обратил внимание на запрещающий плакат. Он включил рубильник подачи тока, из-за чего его коллега, который осматривал электрооборудование мостового крана, получил удар током и погиб.