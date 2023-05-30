30 мая 2023, 14:55
Полиция Челябинска задержала оголившегося мужчину на территории одной из школ города
В Челябинске в одной из школ, которая находится на улице Байкальской, правоохранители задержали голого мужчину. Об этом написал «ФедералПресс», ссылаясь на пресс-службу Росгвардии по области.
Мужчина показывал ученикам младших классов свои половые органы, сообщил newizv.ru.
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В отделе милиции выяснилось, что мужчина ранее имел четыре судимости. Сейчас он находится под стражей.
Челябинская область
Школы
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