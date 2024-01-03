03 января 2024, 01:13
Полиция Челябинска задержала четвертого подозреваемого в нападении на ветеранов СВО
Четвертого подозреваемого в нападении на бойцов СВО задержали в Челябинске
Челябинские полицейские утром 2 января задержали четвертого подозреваемого в нападении на участников специальной военной операции в новогоднюю ночь. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источник в полиции.
«Он, как и задержанные ранее трое подозреваемых, является гражданином России. Из четверых трое родились в Челябинске. Еще один — в прошлом иностранец, но давно живет в Челябинске», — уточнил источник.
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Информация СМИ о том, что зачинщиками конфликта являются мигранты не подтвердилась.
Недавно появились кадры конфликта с участием бойцов СВО в Челябинске.Троим ранее задержанным лицам уже предъявили обвинение в хулиганстве, сообщил СК по Челябинской области.
Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел, в суд направили ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее юрист Александр Карабанов отнес мелкое хулиганство к самым частым правонарушениям в новогодние праздники. Он связал эту причину с традицией употреблять спиртное в праздники.
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