Происшествия 03 января 2024, 01:13 Полиция Челябинска задержала четвертого подозреваемого в нападении на ветеранов СВО Четвертого подозреваемого в нападении на бойцов СВО задержали в Челябинске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Челябинские полицейские утром 2 января задержали четвертого подозреваемого в нападении на участников специальной военной операции в новогоднюю ночь. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источник в полиции.

«Он, как и задержанные ранее трое подозреваемых, является гражданином России. Из четверых трое родились в Челябинске. Еще один — в прошлом иностранец, но давно живет в Челябинске», — уточнил источник.

Реклама

Информация СМИ о том, что зачинщиками конфликта являются мигранты не подтвердилась.

Недавно появились кадры конфликта с участием бойцов СВО в Челябинске.Троим ранее задержанным лицам уже предъявили обвинение в хулиганстве, сообщил СК по Челябинской области.

Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел, в суд направили ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее юрист Александр Карабанов отнес мелкое хулиганство к самым частым правонарушениям в новогодние праздники. Он связал эту причину с традицией употреблять спиртное в праздники.