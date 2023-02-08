Происшествия 08 февраля 2023, 15:26 Полиция Челябинска поймала предполагаемых грабителей, напавших на подростка с битой

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В Челябинске задержали двух подозреваемых в разбое, предполагается, что они напали с битой на подростка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

На 17-летнего подростка напали у дома на Свердловском проспекте. Двое молодых людей, угрожая ему битой, отобрали серебряное кольцо, цепочку и мобильный телефон. Общий ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

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После задержания полицейские провели обыск в квартире предполагаемых грабителей. Там они нашли биту и цепочку. Остальное преступники успели сбыть. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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