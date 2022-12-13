Происшествия 13 декабря 2022, 14:39 Полиция Биробиджана задержала взломщика банкоматов

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В ЕАО правоохранители задержали 34-летнего жителя села Воскресеновка во время взлома банкоматов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по ЕАО Оксану Ткачеву.

Во время задержания злоумышленник рассказал, что находился в гостях, где распивал спиртные напитки. Мужчина решил сходить в магазин за добавкой, однако, не досчитавшись нужной суммы денег, принялся взламывать банкомат.

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По факту преступления заведено уголовное дело.

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