Происшествия 29 февраля 2024, 14:49 Полиция Башкирии изъяла у супругов более 7 тысяч литров незаконной спиртосодержащей продукции

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В Башкирии правоохранители обнаружили нелегальный цех по производству жидкости стеклоомывателя. Его организовали молодые супруги в городе Бирск, написал сайт mkset.ru.

Как уточнили в МВД Башкирии, во время операции было изъято более семи тысяч литров спиртосодержащей продукции. Экспертиза показала, что в жидкости содержался опасный для здоровья метиловый спирт.

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На организаторов предприятия завели уголовное дело. Расследование дела продолжается.