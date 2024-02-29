29 февраля 2024, 14:49
Полиция Башкирии изъяла у супругов более 7 тысяч литров незаконной спиртосодержащей продукции
В Башкирии правоохранители обнаружили нелегальный цех по производству жидкости стеклоомывателя. Его организовали молодые супруги в городе Бирск, написал сайт mkset.ru.
Как уточнили в МВД Башкирии, во время операции было изъято более семи тысяч литров спиртосодержащей продукции. Экспертиза показала, что в жидкости содержался опасный для здоровья метиловый спирт.
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На организаторов предприятия завели уголовное дело. Расследование дела продолжается.
Уголовное дело
Башкирия
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