Полиция Байконура задержала подозреваемого в сексуальном насилии девочки

«В нашем городе произошло ужасное преступление ― действиям насильственного характера подверглась девочка семи лет. Возбуждено уголовное дело. Насильник задержан и помещен в изолятор временного содержания», ― уточняется в сообщении.

В данный момент сотрудники полиции допрашивают задержанного. В пресс-службе подчеркнули, что в случае подтверждения вины мужчина будет наказан «по всей строгости закона».