29 июля 2020, 16:23
Полиция Байконура задержала подозреваемого в сексуальном насилии девочки
Правоохранительные органы города Байконур, который находится поблизости с одноименным космодромом России, задержали подозреваемого в сексуальном насилии семилетней девочки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
«В нашем городе произошло ужасное преступление ― действиям насильственного характера подверглась девочка семи лет. Возбуждено уголовное дело. Насильник задержан и помещен в изолятор временного содержания», ― уточняется в сообщении.
В данный момент сотрудники полиции допрашивают задержанного. В пресс-службе подчеркнули, что в случае подтверждения вины мужчина будет наказан «по всей строгости закона».