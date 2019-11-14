Полиция нашла пропавшего ребенка в Севастополе

Мать заявила в севастопольскую полицию о пропаже мальчика. Наружные службы получили ориентировку с подробным описанием примет ребенка. В деле также приняли участие волонтеры и поисковые отряды.

«Было около двух часов ночи, когда сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Нахимовскому району старшина полиции Александр Хорошило и старший сержант полиции Артем Шемейко в составе наряда находились на маршруте патрулирования в районе Сапун-горы. Полицейские получили ориентировку на пропавшего подростка и внимательно осматривали окрестности. Их старания увенчались успехом — правоохранители увидели на дороге одиноко идущего мальчика. Им оказался пропавший несовершеннолетний», — пояснила пресс-служба.

По словам мальчика, он захотел рыбачить и с проспекта Победы пошел в Балаклаву на юго-западном побережье Крыма.

Патрульно-постовая служба заявила о находке пропавшего ребенка. Его доставили в отдел МВД России по Нахимовскому району. Известно, что мальчик не пострадал и вернулся домой без жалоб.