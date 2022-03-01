Стали известны подробности нападения голой женщины на сотрудника полиции Москвы

Преследовавшая сотрудника полиции в московском районе Кузьминки голая женщина страдает психическим заболеванием. Очередной приступ у нее произошел в отделе полиции, куда она пришла подавать заявление. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве пояснили, что разошедшийся по социальным сетям ролик, где полицейский убегает от обнаженной женщины, сняли в минувшие выходные. Скрыться от голой преследовательницы страж порядка смог, забежав в отдел.

В пресс-службе столичного главка пояснили, что объектив камеры попала 50-летняя москвичка. Она пришла подавать заявление, но в холле дежурной части у нее произошло помрачение рассудка. Она начала вести себя неадекватно и полностью разделась. Сотрудники полиции вызвали медиков, которые забрали посетительницу в лечебное учреждение.