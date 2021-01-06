Полицейскую погоню со стрельбой за петербургским лихачом сняли на видео

В ночь на среду, 6 января, сотрудники полиции потребовали от водителя серой иномарки остановиться на площади Александра Невского. Но автовладелец требованиям не подчинился и попытался уехать.

Правоохранители отправились за ним в погоню, которую засняли на видеорегистратор.

На опубликованных кадрах видно, что водитель Kia Rio, нарушая все правила, пытается уйти от преследующих его правоохранителей. Полицейские предупредили лихача, что начнут стрелять по колесам.

Но даже несколько выстрелов водителя не остановили и он продолжил движение. Но далеко отъехать он не смог. Иномарка влетела в бордюр на пересечении Большого проспекта и проспекта Добролюбова. От удара она перевернулась. Вернули машину в привычное положение сотрудники полиции.

«Невские новости» уточнили, что лихач в результате аварии пострадал и его увезли в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили. Но теперь водителю придется нести ответственность сразу по нескольким административным делам. В ходе погони он выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет. Кроме того, его обвинили в неподчинении сотруднику полиции.