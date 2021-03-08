Полицейского заподозрили в ДТП с двумя погибшими на Кубани

Водитель легковушки превысил скорость и врезался в другую машину в Тихорецке. В результате аварии погибли двое мужчин, пострадали женщина и ребенок. За рулем автомобиля сидел сотрудник транспортной полиции, на которого завели уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что вечером 7 марта полицейский выпил и сел за руль своего Opel. Во время движения по Гражданской улице молодой человек превысил скорость и выехал на перекресток с улицей Гоголя. После этого полицейский врезался в автомобиль Lada Samara.

Источник фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и пятилетний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь врачи. Виновника аварии задержали и завели на него уголовное дело. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины ДТП.