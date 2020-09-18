Полицейского задержали за вымогательство взятки у участницы ДТП

Сайт NEWS.ru написал, что по предварительным данным, правоохранитель предложил девушке выплатить 30 тысяч рублей, тогда он отпустит ее с места аварии. Встречу он назначил в салоне красоты в центре Новосибирска.

«Женщина обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Спустя некоторое время при встрече под контролем оперативников подозреваемым была получена взятка, после чего последний был задержан. В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», — рассказали в СК.

Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят. Помимо этого, ему грозит до восьми лет тюрьмы.