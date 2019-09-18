Полицейского задержали после перестрелки у метро «Рязанский проспект»

Мужчину, открывшего стрельбу возле станции метро «Рязанский проспект», задержали. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Это сотрудник полиции.

По словам собеседника, он застрелил насмерть одного сотрудника собственной безопасности метрополитена и ранил другого. Одного — на платформе, другого — на эскалаторе.

Пострадавший правоохранитель тяжело ранен. Его уже доставили в больницу.

По неподтвержденной информации, стрелявшего полицейского застукали за взяткой, поэтому он устроил перестрелку. Официального подтверждения этому нет.

МВД подтвердило, что один полицейский погиб, а другой — пострадал. Также в пресс-службе полиции уточнили, что стрельба началась при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

По словам источника, на место выехал начальник ОВД «Рязанский».