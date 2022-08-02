02 августа 2022, 21:10
Подросток на мопеде сбил полицейского в Севастополе
Пьяный подросток сбил инспектора ДПС в Севастополе. Он ехал на мопеде и проигнорировал требование остановиться. Об этом сообщила НСН со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
Несовершеннолетний ехал слишком быстро. Он не остановился на требование правоохранителя и в результате врезался в его. После происшествия подросток скрылся. Позже его задержали.
«Полицейский получил тяжелые травмы и был госпитализирован», — заключила Волк.