Подросток на мопеде сбил полицейского в Севастополе

Пьяный подросток сбил инспектора ДПС в Севастополе. Он ехал на мопеде и проигнорировал требование остановиться. Об этом сообщила НСН со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Несовершеннолетний ехал слишком быстро. Он не остановился на требование правоохранителя и в результате врезался в его. После происшествия подросток скрылся. Позже его задержали.

«Полицейский получил тяжелые травмы и был госпитализирован», — заключила Волк.