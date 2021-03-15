Полицейского сбили насмерть в Приморье

Два автомобиля столкнулись на улице Маковского во Владивостоке. Одна из машин сбила сотрудника ДПС, который в это время нес службу. От полученных травм полицейский умер. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла 14 марта. На дороге столкнулись две иномарки: Toyota Carina и Toyota Prius. Вторая машина наехала на сотрудника ДПС, который в это время находился около служебного авто. Полицейского с травмами отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

Следователи завели дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». СК уже назначили несколько судебных экспертиз. Сотрудники ведомства допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на УМВД региона, в момент ДТП 22-летний водитель Toyota Prius ехал с превышением скорости. В прошлом году он 67 раз нарушил ПДД. По данным медицинского освидетельствования, никто из участников аварии не пил перед тем, как сесть за руль.

В начале февраля в ДТП в Крыму погибли три полицейских.