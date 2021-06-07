Полицейского с предсмертной запиской нашли мертвым в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли мертвым полицейского. Рядом с телом обнаружили предсмертную записку. В региональном СК начали доследственную проверку.

Происшествие не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, слова которого привело РИА «Новости».

«Об этом он сам написал в записке, обнаруженной рядом с телом», — уточнил Горелых.

Табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение полицейского изъяли и приобщили к материалам проверки. Ее проводит управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка.

В СК РФ по Свердловской области добавили, что доследственную проверку начали и следователи отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга. Точную причину смерти погибшего установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По данным сайта E1.RU, тело полицейского обнаружили недалеко от ТЦ «Леруа Мерлен» в Базовом переулке. Коллеги погибшего правоохранителя рассказали, что у мужчины в последнее время были проблемы в отношениях. Он работал в патрульно-постовой службе.