Полицейского приговорили к заключению за ДТП в Краснодаре

Бывший полицейский получил срок за организацию ДТП. Советский районный суд приговорил мужчину к отбыванию наказания по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 19 сентября 2020 года. По версии следователей, полицейский за рулем Kia передвигался по дороге в станицу Старокорсунскую. Он не уследил за дорогой и сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. После аварии водитель покинул место ДТП. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

При этом полицейский попытался скрыть следы преступления. Он сжег поврежденные детали авто, а саму машину попытался сбыть на эвакуаторе. Задержанного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан будет выплатить потерпевшим 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.